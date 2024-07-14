Началось строительство самой длинной в мире подводной дороги и железнодорожного тоннеля

В списке величайших сооружений современности грядет пополнение. Накануне стало известно о старте проекта строительства нового тоннеля, которому предстоит соединить Данию и Германию. Он должен оказаться самым длинным подводным автомобильным и железнодорожным тоннелем на планете.

Речь идет о 18-километровом участке под названием «Fehmarnbelt Fixed Link», благодаря которому авторы этой задумки хотят значительно сократить время в пути и улучшить связь между двумя европейскими странами.

В отличие от более длинного тоннеля под Ла-Маншем, который связывает Англию и Францию на протяжении 50 километров, подводная дорога Фемарнбелт будет включать в себя не только железнодорожное сообщение, но и автомобильное.

Проект считается одним из крупнейших в категории инфраструктурных в ЕС и будет реализован путем погружения в предварительно построенные секции, а не с использованием метода буровой машины, который применялся в тоннеле под Ла-Маншем.

Каждая секция строится на специальном объекте в Лолланде и включает в себя 89 сборных сегментов весом длиной 217 метров, шириной 42 метра и высотой 9 метров каждая. Все они будут помещены в специально вырытую траншею, самая глубокая точка которой находится на 40 метров ниже уровня моря.

Несмотря на интересную задумку, в Европе у нее уже появилось немало противников. Речь идет об экологических группах, паромных компаниях и местных муниципалитетах. Несмотря на это реализация проекта стартовала и должна завершиться в 2029 году.