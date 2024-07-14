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Началось строительство самой длинной в мире подводной дороги и железнодорожного тоннеля

Его длина составит 18 км, а самая глубокая точка расположится на 40 метрах ниже уровня моря

Текст: Алексей Шмидт
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В списке величайших сооружений современности грядет пополнение. Накануне стало известно о старте проекта строительства нового тоннеля, которому предстоит соединить Данию и Германию. Он должен оказаться самым длинным подводным автомобильным и железнодорожным тоннелем на планете. 

Речь идет о 18-километровом участке под названием «Fehmarnbelt Fixed Link», благодаря которому авторы этой задумки хотят значительно сократить время в пути и улучшить связь между двумя европейскими странами. 

В отличие от более длинного тоннеля под Ла-Маншем, который связывает Англию и Францию на протяжении 50 километров, подводная дорога Фемарнбелт будет включать в себя не только железнодорожное сообщение, но и автомобильное. 

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Проект считается одним из крупнейших в категории инфраструктурных в ЕС и будет реализован путем погружения в предварительно построенные секции, а не с использованием метода буровой машины, который применялся в тоннеле под Ла-Маншем. 

Каждая секция строится на специальном объекте в Лолланде и включает в себя 89 сборных сегментов весом длиной 217 метров, шириной 42 метра и высотой 9 метров каждая. Все они будут помещены в специально вырытую траншею, самая глубокая точка которой находится на 40 метров ниже уровня моря. 

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Несмотря на интересную задумку, в Европе у нее уже появилось немало противников. Речь идет об экологических группах, паромных компаниях и местных муниципалитетах. Несмотря на это реализация проекта стартовала и должна завершиться в 2029 году. 

Источник:CarsCoops
Фото:Открытые источники

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