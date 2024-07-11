Выяснилось, почему крупнейшие автомобильные бренды отказываются в своих машинах от масляных щупов

Эволюция автомобиля делает большинство его аспектов лучше, но во многих случаях она также усложняет его конструкцию. Ярким примером этого постулата является отказ от щупа, позволяющего вручную измерить уровень масла в двигателе.

На днях представители отрасли объяснили это решение заботой об автовладельцах. Так, к примеру, глава проекта «Consumer Reports» Майкл Кроссен в интервью «Automotive News» заявил, что в современном мире нельзя, чтобы клиент лишний раз открывал капот и пачкал руки. Тогда как его коллега Дейл Джуэтт из концерна Stellantis уверен, что современный потребитель не горит желанием проводить ручную проверку уровня масла, а предпочитает видеть эту информацию на приборной панели.

Стоит признать, что и в том и другом заявлении есть доля правды. Большинство новых автомобилистов не проявляют особого интереса к технике, но это может быть следствием усложнения конструкции машин, а также стремлением автопроизводителей все больше затруднить доступ к их механическим компонентам.

Кроме того, учитывая, что многие автомобили сегодня являются гибридами и имеют высокое напряжение, компании хотят, чтобы клиенты меньше заглядывали под их капоты, тем самым заботясь о безопасности покупателей.

Как бы то ни было, тренд на отказ от масляных щупов продолжается. И уже в скором времени в большинстве современных автомобилей их заменят датчики и электрические системы, сделав такие машины еще сложнее, а значит дороже для потребителей.