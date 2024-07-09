У полиции Чехии появилась машина, позволяющая эффективно подавлять протесты

На протяжении многих лет чешский производитель Kobit-THZ выпускает впечатляющую противопожарную технику в виде монстроузных Tatra, а также 6-колесных Toyota Hilux. Но недавно к нему поступил спецзаказ от полиции Праги, которая попросила подготовить автомобиль для борьбы с беспорядками.

Как пишет чешское издание «Autorevue» машину разработали точно в срок, оговоренный в контракте. И теперь у местной полиции есть грузовик, способный распылять воду под большим давлением, тем самым охлаждая пыл протестующих.

В основе автомобиля лежит Tatra Force 4×4, оснащенная системой управления задними колесами для лучшей маневренности в городских условиях.

Основным оборудованием так называемого «опрыскивателя» являются два водомета (спереди и сзади), а также несколько «поливальных» систем по периметру кузова и даже на крыше. Весь арсенал снабжается резервуаром для воды емкостью 4 тысячи литров.

Еще одним эффективным инструментом в подавлении беспорядков (по мнению разработчиков машины) является так называемая система LRAD (акустическое устройство дальнего действия), представляющая собой сверхмощные направленные динамики, которые помимо голосовых инструкций полиции могут издавать неприятные звуки, позволяющие разогнать толпу.

Спереди автомобиль оснащен стальными решетками, которые предназначены для отталкивания препятствий, а также оборудован дополнительной светотехникой и системой камер слежения.

Информации о том, какой двигатель установлен в этой модели, нет, но автомобили Force уходящего поколения комплектовались 8-цилиндровыми моторами Tatra с воздушным охлаждением, а также силовыми агрегатами компании Cummins.