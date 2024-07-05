ДомойАвтоновости сегодняТепла, накапливающегося за лобовым стеклом машины, достаточно, чтобы испечь банановый пирог

Тепла, накапливающегося за лобовым стеклом машины, достаточно, чтобы испечь банановый пирог

Живой пример, почему лучше не оставлять машину под палящим солнцем

Текст: Алиса Шашкова
calor salpicadero coche hornear bizcocho 1 1

Всем известно, что солнечные лучи способны быстро нагреть салон автомобиля, но мало кто догадывается, что эта температура может быть очень высока. Причем настолько, что «торпедо» машины способно превратиться в подобие духовки. 

Такой эксперимент провели рейнджеры национального парка Сагуаро в США, выложившие результаты своего исследования в виде фотографий в соцсетях.

Местность, в которой работают охранники, является жаркой. К примеру, в июне и июле максимальные температуры в ней способны достигать 38 градусов, а в остальные месяцы года они держатся на отметке в 32 градуса. Но, как показала практика, в машине еще жарче!

car pie

Чтобы продемонстрировать, как быстро автомобиль может превратиться в печь на колесах, смотрители парка заполнили две формы тестом для бананового торта и засыпали его шоколадной стружкой, после чего поместили заготовки на переднюю панель машины (за лобовое стекло). Сделано это было в 11 часов утра, когда температура за бортом составляла 36 градусов. 

Может быть интересно

Спустя час температура на торпедо машины достигла 93 градусов по Цельсию, а через 3 часа, когда готовые пироги вытащили из автомобиля, поднялась до 99 градусов. Это всего на 1 °C меньше, чем температура кипения воды.

449118500 875477794610678 8550460141334369123 n 1

Охранники попробовали получившуюся выпечку и удивились тому, что она оказалась вполне готовой к употреблению. 

Таким необычным способом рейнджеры национального парка хотели напомнить посетителям о последствиях оставления в машине в солнечную погоду вещей, а также детей или домашних животных. 

Фото:Saguaro National Park

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+