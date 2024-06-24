Владельцы новомодных пикапов жалуются, что на их машинах отваливаются колеса

Идеальных автомобилей не существует. Иногда сборочные роботы на производстве или даже люди в дилерских центрах могут допускать ошибки. Но последнее, чего ожидают владельцы дефектных машин, это того, что их техническое обслуживание приведет к повышенной опасности.

Накануне с такой проблемой столкнулись владельцы новомодных электрических пикапов Rivian R1T, пожаловавшиеся на то, что их автомобили после ТО или простого сервисного ремонта теряют колеса.

Пользователь с ником «StrangeExchange86» опубликовал в интернете сообщение о том, что после визита на техническое обслуживание он проехал через железнодорожный переезд и услышал странный звук, исходивший из подвески. Выглянув в окно мужчина увидел, что на его машине практически отвалилось колесо.

Чуть позже на профильном форуме «Reddit» появилось множество аналогичных, но еще более неприятных историй, связанных с этой проблемой, в том числе отрыв колес на автомагистралях.

Многие винят в проблеме болт нижнего рычага подвески, который при неправильной затяжке сверху под нагрузкой попросту срезает, а также напоминают, что в конце 2022 года Rivian отзывал модели EDV, R1T и R1S из-за некорректного крепления верхнего рычага подвески.

Тогда говорилось, что ослабленное крепление поворотного кулака может отвалиться. И это с большой долей вероятности приведет к потере контроля над автомобилем, увеличив риск аварии.

Впрочем, если верить сообщениям в Сети, многие владельцы пикапов R1T, столкнувшиеся с проблемой, успешно прошли через отзывную кампанию и на их машинах дефект якобы был устранен.

Журналисты обратились за комментариями к Rivian, но не получили никакого подробного ответа. Пресс-служба компании ограничилась словами, что уже ведет расследование и поделится информацией, когда разберется в вопросе.