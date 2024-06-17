Автомобили из «Форсажа» на самом деле были очень медленными: вот доказательство

Первые части франшизы «Форсаж» до того, как она скатилась во второсортные боевики с фантастическими сюжетами, могли похвастать автомобилями, которые в кадре удивляли не только своим внешним видом, но и скоростью. Однако в реальности машины, снимавшиеся в кино, чаще всего не обладали динамикой спорткаров.

Информацией об этом поделился технический консультант первых двух частей «Форсаж» Крейг Либерман, выпустивший соответствующее видео на YouTube. По словам специалиста, все крутые машины в фильмах выглядят намного быстрее, чем они являются на самом деле. И в этом заключается магия кино.

Так, к примеру, зеленый Mitsubishi Eclipse Брайана О’Коннора смотрелся так, будто был настоящей пулей на колесах, но в реальности его 2-литровый двигатель выдавал всего 125 лошадиных сил, а с места до 100 километров в час машина разгонялась за 9 секунд.

Volkswagen Jetta персонажа Джесси был построен как шоу-кар, а под его капотом стоял 150-сильный двигатель, не способный выехать в дисциплине 0-100 даже из 10 секунд. А все потому, что для съемок в кино машине не нужно быть быстрой.

По словам киноэксперта, 90 процентов автомобильных трюков происходят со скоростью меньше 100 километров в час. Затем в дело вступает монтаж, микширование звука и другие приемы, которые способны создать иллюзию скорости для кинозрителей.

Впрочем, некоторые автомобили в «Форсаже» действительно обладали определенной производительностью. Mazda RX-7, на которой ездил Доминик Торетто (Вин Дизель), выдавала 305 лошадиных сил и могла разгоняться от 0 до 100 в диапазоне 5-6 секунд. А Nissan GT-R R33 Леона был не менее быстр, проезжая четверть мили за 10 секунд.