Французы оценили электрическую Lada e-Niva Travel

Компания «АвтоВАЗ» работает над электрификацией своего модельного ряда. Одним из первых таких проектов наряду с e-Largus должен стать внедорожник e-Niva Travel. Сегодня о нем вышла статья во французском издании «L’argus», в которой европейским читателям подробно рассказали об этой новинке.

Заметка начинается с названия, гласящего следующее: «Lada e-Niva Travel (2024). Российский 4×4 становится электрическим».

Авторы материала называют представленный прототип демонстрацией возможностей российского автопрома в электрификации, но отмечают, что сейчас речь идет о машине, которая пока не собирается отправляться в продажу:

«В отличие от того же универсала e-Largus, который основан на первом поколении Dacia Logan, и готовится к серийному производству, пока это лишь экспериментальный проект, но реализованный по той же формуле, хотя и для сегмента SUV».

Далее следует небольшой ликбез по технической части внедорожника, который включает все раскрытые автопроизводителем характеристики:

«На борту e-Niva Travel ДВС заменен электрическим агрегатом, выдающим 82 лошадиные силы в непрерывном режиме и 163 «силы» в моменты пиковых нагрузок.

Автомобиль сохраняет практичный, но редкий механический полный привод, а скромная батарея емкостью 34 кВт/ч, установленная под полом сзади, обеспечит ему запас хода 175 км. От обычной розетки на ее полный заряд будет уходить примерно 12 часов». Может быть интересно В Россию вернули вседорожник Nissan Pathfinder: теперь он наполовину китайский

Завершается статья авторитетного автомобильного французского портала мнением о том, что электрическая «Нива» призвана способствовать возрождению бренда Lada, от которого в 2022 году отделилась Renault Group.

Вместе с тем ее автор также напоминает, что над электромобилями в России сейчас работает не только «АвтоВАЗ». В конце 2023 года «Автотор» и Московский политех представили электрический прототип, который вызвал немало споров в Сети из-за своего необычного дизайна.