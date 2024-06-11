Французы оценили электрическую Lada e-Niva Travel

Компания «АвтоВАЗ» работает над электрификацией своего модельного ряда. Одним из первых таких проектов наряду с e-Largus должен стать внедорожник e-Niva Travel. Сегодня о нем вышла статья во французском издании «L’argus», в которой европейским читателям подробно рассказали об этой новинке.
Заметка начинается с названия, гласящего следующее: «Lada e-Niva Travel (2024). Российский 4×4 становится электрическим».
Авторы материала называют представленный прототип демонстрацией возможностей российского автопрома в электрификации, но отмечают, что сейчас речь идет о машине, которая пока не собирается отправляться в продажу:
Далее следует небольшой ликбез по технической части внедорожника, который включает все раскрытые автопроизводителем характеристики:
Завершается статья авторитетного автомобильного французского портала мнением о том, что электрическая «Нива» призвана способствовать возрождению бренда Lada, от которого в 2022 году отделилась Renault Group.
Вместе с тем ее автор также напоминает, что над электромобилями в России сейчас работает не только «АвтоВАЗ». В конце 2023 года «Автотор» и Московский политех представили электрический прототип, который вызвал немало споров в Сети из-за своего необычного дизайна.