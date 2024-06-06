Isuzu собирается обновить рамный внедорожник MU-X

Действующее поколение рамного внедорожника Isuzu MU-X появилось в конце 2020 года, а в начале 2022-го эта модель добралась до России. У нас автомобиль позиционировался как конкурент Toyota Fortuner, но сейчас по большей части представлен в азиатских странах.

Накануне выяснилось, что MU-X, построенный на платформе пикапа D-Max, ждет скорый рестайлинг. Его анонс опубликовала компания Isuzu в своих соцсетях.

Пресс-служба японской марки выложила на страницы своих пабликов в интернете тизер нового MU-X. На первом изображении (заглавное фото) с левой стороны показан актуальный внедорожник, а справа – реформенный. Оба затемнены, поэтому разглядеть разницу на первый взгляд непросто.

Подпись к тизерам гласит: «Следующая вершина уже совсем скоро». Но основные детали, которые изменятся в экстерьере новинки, заметны при сравнении двух изображений.

Ожидается, что новый MU-X обзаведется другой решеткой радиатора, которая получит сетчатый рисунок, а не горизонтальные ламели. И, возможно, сменит рисунок головной оптики.

На другое важное изменение намекает наличие спереди обновленного внедорожника шильдика с надписью «RS». Не исключено, что речь идет о совершенно новой версии рамного вездехода.

Сроки премьеры автомобиля в Isuzu пока не оглашают, но журналисты из Таиланда уверены, что реформенный MU-X должен дебютировать уже совсем скоро – 12 июня.