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Танк и железный столбик не позволили ворам-неудачникам угнать Toyota Supra и Nissan GT-R

Забавный случай из Австралии

Текст: Алексей Шмидт
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Некоторые истории о неудачных угонах автомобилей способны потянуть на сюжеты для ситкомов. Одна из них недавно приключилась в Австралии, где незадачливые воры не смогли украсть редкие японские машины Toyota Supra и Nissan GT-R R34.

Что самое интересное, завершить начатое дело им не позволили неожиданные соседи этих автомобилей по гаражу – бронетранспортер и металлический столбик.

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Троица неуклюжих угонщиков нагрянула на автомобильный завод в Квинсленде. Очевидно, что им было известно о нахождении внутри Toyota Supra и Nissan GT-R, но они не учли, что на выезде из гаража теперь припаркован настоящий бронетранспортер, а прямо за ним установлен высокий металлический столбик. 

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На записях с камер видеонаблюдения слышно, как воры говорят: «Какого черта… Это что еще такое?», очевидно, удивившись наличию перегородившего им выезд БТРа. Решить две неожиданные для них проблемы после мозгового штурма было решено самыми тривиальными способами. 

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Каким-то образом преступникам удалось запустить двигатель бронетранспортера, однако покатившаяся машина придавила одного из угонщиков, оставив на установленном сзади столбике небольшой кровавый след. 

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В конечном счете угонщики ретировались с места преступления, а в качестве добычи смогли захватить с собой лишь ключи от Nissan GT-R, которые хранились внутри машины. 

Удалось ли задержать незадачливых воров полиции – не уточняется. 

Источник:CarExpert

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