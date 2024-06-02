Танк и железный столбик не позволили ворам-неудачникам угнать Toyota Supra и Nissan GT-R

Некоторые истории о неудачных угонах автомобилей способны потянуть на сюжеты для ситкомов. Одна из них недавно приключилась в Австралии, где незадачливые воры не смогли украсть редкие японские машины Toyota Supra и Nissan GT-R R34.

Что самое интересное, завершить начатое дело им не позволили неожиданные соседи этих автомобилей по гаражу – бронетранспортер и металлический столбик.

Троица неуклюжих угонщиков нагрянула на автомобильный завод в Квинсленде. Очевидно, что им было известно о нахождении внутри Toyota Supra и Nissan GT-R, но они не учли, что на выезде из гаража теперь припаркован настоящий бронетранспортер, а прямо за ним установлен высокий металлический столбик.

На записях с камер видеонаблюдения слышно, как воры говорят: «Какого черта… Это что еще такое?», очевидно, удивившись наличию перегородившего им выезд БТРа. Решить две неожиданные для них проблемы после мозгового штурма было решено самыми тривиальными способами.

Каким-то образом преступникам удалось запустить двигатель бронетранспортера, однако покатившаяся машина придавила одного из угонщиков, оставив на установленном сзади столбике небольшой кровавый след.

В конечном счете угонщики ретировались с места преступления, а в качестве добычи смогли захватить с собой лишь ключи от Nissan GT-R, которые хранились внутри машины.

Удалось ли задержать незадачливых воров полиции – не уточняется.