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Французский кроссовер, на котором когда-то ездил Макрон, сделали бронированным

Он будет стоить дороже 16 миллионов рублей

Текст: Михаил Романченко
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В 2017 году компания DS Automobiles предоставила только появившийся премиальный кроссовер DS7 в автопарк президента Франции Эммануэля Макрона, который использовал его в качестве автомобиля для инаугурации. Был ли он бронированным – история умалчивает.

Впрочем, вскоре защищенные от пуль DS7 станут доступны и для простых смертных. Их автопроизводитель, входящий в концерн Stellantis, разрабатывает совместно с компанией WELP.

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Анонсированный бронированный кроссовер DS7 получит к своему названию приставку Vauban. Автомобиль станет доступен для покупателей в ближайшие дни по цене от 165 тысяч евро (16 миллионов 200 тысяч рублей).

Внешне машина будет выглядеть как любой другой DS7, а значит ее броня окажется незаметной для тех, кто задумал на автомобиль нападение.

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Кузов Vauban сертифицировали по уровню защиты VPAM 4, так что кроссовер будет способен выдерживать огонь из стрелкового оружия (357 Magnum и 44 Magnum) пулями калибра 9 мм на расстоянии от 50 см до 5 метров.

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Для того, чтобы сделать машину пуленепробиваемой, использовалось армированное стекло, арамидные материалы (в том числе кевлар), волокна HPPE и армированная сталь. 

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Защита привела к тому, что DS7 Vauban оказался на 164 кг тяжелее, чем обычный кроссовер. Решить вопрос с весом будет призвана подключаемая гибридная трансмиссия мощностью 300 лошадиных сил, которая позволит бронированному вседорожнику разгоняться от 0 до 100 километров в час даже быстрее, чем это делает простой (за 6,1 секунды). 

Источник:Stellantis

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