Французский кроссовер, на котором когда-то ездил Макрон, сделали бронированным

В 2017 году компания DS Automobiles предоставила только появившийся премиальный кроссовер DS7 в автопарк президента Франции Эммануэля Макрона, который использовал его в качестве автомобиля для инаугурации. Был ли он бронированным – история умалчивает.

Впрочем, вскоре защищенные от пуль DS7 станут доступны и для простых смертных. Их автопроизводитель, входящий в концерн Stellantis, разрабатывает совместно с компанией WELP.

Анонсированный бронированный кроссовер DS7 получит к своему названию приставку Vauban. Автомобиль станет доступен для покупателей в ближайшие дни по цене от 165 тысяч евро (16 миллионов 200 тысяч рублей).

Внешне машина будет выглядеть как любой другой DS7, а значит ее броня окажется незаметной для тех, кто задумал на автомобиль нападение.

Кузов Vauban сертифицировали по уровню защиты VPAM 4, так что кроссовер будет способен выдерживать огонь из стрелкового оружия (357 Magnum и 44 Magnum) пулями калибра 9 мм на расстоянии от 50 см до 5 метров.

Для того, чтобы сделать машину пуленепробиваемой, использовалось армированное стекло, арамидные материалы (в том числе кевлар), волокна HPPE и армированная сталь.

Защита привела к тому, что DS7 Vauban оказался на 164 кг тяжелее, чем обычный кроссовер. Решить вопрос с весом будет призвана подключаемая гибридная трансмиссия мощностью 300 лошадиных сил, которая позволит бронированному вседорожнику разгоняться от 0 до 100 километров в час даже быстрее, чем это делает простой (за 6,1 секунды).