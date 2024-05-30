В США автовладельцы начали переделывать OBD-разъемы в своих машинах

Количество автомобильных угонов в Штатах продолжает расти. Причем неприятными для местных властей темпами.

Не в последнюю очередь с такой негативной тенденцией связаны автомобили Kia и Hyundai, которые в 2023 году возглавили антирейтинг по угнанным машинам из-за отсутствия штатных противоугонных устройств. Но проблема затрагивает не только владельцев авто двух этих марок.

Чтобы успешно отбиваться от воров некоторые из потенциальных жертв преступников придумали экстравагантное решение, не позволяющее угонщикам получить доступ к диагностическому разъему.

OBD-порт служит для того, чтобы мастера-электрики при ремонте автомобиля могли считать информацию с блока управления двигателем, однако эти разъемы полезны еще и автоугонщикам. Они используют такие порты, чтобы обходить штатный иммобилайзер, прописывая в память машины дополнительные ключи или чипы.

Издание «Motorbiscuit» сообщает, что в последнее время в США выросло количество обращений автовладельцев в мастерские, где производятся манипуляции с их OBD-разъемами.

Самым частым решением называется приобретение и установка запорной крышки (на фото выше), которая надевается на порт. Для того, чтобы срезать ее, угонщики тратят уйму времени, а также рискуют повредить сам разъем, и в итоге так и не получить доступ к «мозгам» машины.

Другой, более необычный метод борьбы с ворами автомобилей в США, заключается в переносе OBD-порта с традиционного места (чаще всего под рулевой колонкой) в новое.

Его считают особенно эффективным, если оставить старый порт на прежнем месте, но с аккуратно перерезанным проводом или даже с надетой на него защитной крышкой.

В случае, если вор попадет в машину, он не сразу поймет, что сервисный разъем отключен, а значит потратит драгоценное время в попытках получить к нему доступ до того как обнаружит, что тот является лишь муляжом.