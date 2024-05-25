В Беларуси разработали новый электро-мокик «Аист»

В России за последние годы наблюдается бум продаж электросамокатов. Реагируя на это власти стремятся найти варианты регулирования такого варианта транспортного средства, но пока не думают о собственных разработках в этой области.

Зато такие планы есть в соседней Беларуси, где недавно создали не просто очередной самокат, а немного другой вид СИМ (средства индивидуальной мобильности) – электро-мокик.

Прототип собираются выпускать под маркой «Аист» на мощностях минского «МотоВелоЗавода». Как сообщает издание «Автопоток» в своем телеграм-канале, электрический мопед проходит тестовые испытания, после которых отправится на обязательную сертификацию.

Главной особенностью такого вида транспортного средства является возможность использовать его без водительских прав. Это связано с тем, что мощность электрического мотоцикла и его скорость ограничены. Разогнать электро-мокик «Аист» можно будет максимум до 25 км/ч.

Утверждается, что батарея «Аиста» позволит ему проезжать без подзарядки до 40 километров.

Выпуском электро-мокика в Белоруссии займутся в 2025 году.