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Новая фобия: некоторые автомобильные ароматизаторы могут взрываться и обжигать лица

Один из таких случаев недавно произошел в США

Текст: Алиса Шашкова
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Ароматизаторы – один из самых популярных товаров в любом автомобильном магазине. Объемы их продаж очень высоки, а выбор огромен. Но, как выяснилось недавно, далеко не все автомобильные ароматизаторы одинаково безопасны.

Портал «Motorbiscuit» со ссылкой на популярного в США доктора Кунала Снуда с миллионом подписчиков в соцсетях рассказал о том, что один из его клиентов пострадал от взрыва жидкого автомобильного освежителя воздуха. Содержимое пузырька вызвало химические ожоги на его лице и глазах, а также повредило внутреннюю обивку машины. 

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Причина, по которой пузырек с ароматизированной жидкостью может взорваться, кроется в температуре.

При нагревании салона солнцем вместе с ним нагревается и сам тюбик. В паспортах безопасности большинства подобных ароматизаторов четко указывается, что их содержимое летучее при нагревании, но в инструкциях производители не предупреждают об этом покупателей. 

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Что делать, чтобы обезопасить свое здоровье? Не пользоваться капсулированными жидкостями, а выбирать висячие, пропитанные ароматизированным составом бумажные или древесные освежители воздуха. 

Источник:Motorbiscuit

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