Новая фобия: некоторые автомобильные ароматизаторы могут взрываться и обжигать лица

Ароматизаторы – один из самых популярных товаров в любом автомобильном магазине. Объемы их продаж очень высоки, а выбор огромен. Но, как выяснилось недавно, далеко не все автомобильные ароматизаторы одинаково безопасны.

Портал «Motorbiscuit» со ссылкой на популярного в США доктора Кунала Снуда с миллионом подписчиков в соцсетях рассказал о том, что один из его клиентов пострадал от взрыва жидкого автомобильного освежителя воздуха. Содержимое пузырька вызвало химические ожоги на его лице и глазах, а также повредило внутреннюю обивку машины.

Причина, по которой пузырек с ароматизированной жидкостью может взорваться, кроется в температуре.

При нагревании салона солнцем вместе с ним нагревается и сам тюбик. В паспортах безопасности большинства подобных ароматизаторов четко указывается, что их содержимое летучее при нагревании, но в инструкциях производители не предупреждают об этом покупателей.

Что делать, чтобы обезопасить свое здоровье? Не пользоваться капсулированными жидкостями, а выбирать висячие, пропитанные ароматизированным составом бумажные или древесные освежители воздуха.