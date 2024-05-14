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Во Франции советуют водить машину как женщины

Это поможет остаться в живых

Текст: Алиса Шашкова
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Французская ассоциация «Victimes et Citoyens» запустила новую оригинальную кампанию, посвященную безопасности дорожного движения. Ее цель – развеять стереотипы, которым подвержены автомобилисты. 

В Европе, как и в России, существует устойчивое мнение, что женский пол хуже справляется с управлением автомобиля, нежели мужской. И это нередко создает конфликтные ситуации на дороге.

Авторы исследования взяли за его основу нарочито «провокационную» статистику, чтобы доказать водителям мужчинам, что их предвзятая идея об отсутствии навыков вождения среди женщин не имеет под собой никаких оснований.

laffiche de la derniere campagne dediee a la securite routiere de lassociation victimes et citoyens

Европейская организация, ссылающаяся на данные 2022-2023 годов, утверждает, что 84% аварий на дорогах со смертельным исходом происходят по вине мужчин. Кроме того, 93% нетрезвых водителей, попавших в ДТП, являются представителями сильного пола.

Осведомляют мужчин об этой статистике оригинальным образом. К примеру, в коридорах парижского метро и на государственных сайтах в Интернете теперь транслируется баннер, гласящий: «Водить машину как женщина, значит только одно: остаться в живых»

Источник:Automobile-Magazine
Фото:Victimes et Citoyens

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