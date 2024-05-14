В сиденьях почти всех машин обнаружили материал, который может вызывать рак

Автомобильные сиденья могут быть опасны для здоровья. Согласно исследованию, проведенному журналом Environmental Science & Technology, почти во всех машинах в мире в состав кресел входит компонент, который может вызывать рак.

Авторы научной работы проанализировали кабину 101 автомобиля различных типов (с ДВС, гибридного и электрического), выпущенного в период с 2015 по 2022 год. В результате 99 процентов из них использовали в составе сидений так называемый материал TCIPP. Это элемент, используемый в качестве антипирена, созданный для того, чтобы предотвращать быстрое распространение пламени в случае пожара.

Проблема заключается в том, что этот компонент является потенциально канцерогенным. Более того, он не одинок, ведь в состав материалов для автомобильных сидений также входят два других типа опасных антипиренов (TDCIPP и TCEP).

Компоненты заключены в пене кресел, а сами автопроизводители не переходят на другие материалы по причине того, что стандарты для состава сидений не обновлялись с далекого 1970 года.

В исследовании говорится, что токсичность элемента, входящего в состав сидений, повышается летом, когда автомобиль находится под прямыми лучами, а температура в салоне повышается.

Ведущий исследователь и ученый-токсиколог из Университета Дьюка Ребекка Хён уже начала бить тревогу и требовать обновить стандарт для состава автомобильных сидений:

«Учитывая, что среднестатистический водитель проводит в машине около часа ежедневно, это серьезная проблема для мирового здравоохранения. Особенно остро она стоит в отношении водителей, которым приходится совершать длительные поездки, а также детей-пассажиров, которые вдыхают больше воздуха, чем взрослые (по отношению к своему весу)».

Ей вторит коллега и автор этого исследования Лидия Ял, являющаяся старшим научным сотрудником Института зеленой научной политики: