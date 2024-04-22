Исследование: женщины ведут себя за рулем вежливо чаще, чем мужчины

Поведение автомобилистов на дороге редко можно связать с гендером водителя, но в Австралии, похоже это получилось.

Местный страховой институт Youi провел опрос более двух тысяч автовладельцев, в котором попытался выяснить, кто ведет себя вежливее за рулем – мужчины или женщины.

Вежливость оценивалась по пяти критериям: начиная от благодарности другим автомобилистам, когда они пропустили машину в потоке, либо помогли каким-либо альтернативным методом, и заканчивая частотой предоставления пешеходам преимущества даже вне пешеходных переходов.

Оказалось, что по всем пяти пунктам наиболее склонны к вежливому вождению оказались именно женщины. Мужчины уступили им, поскольку в 2 процентах реже уступали дорогу пешеходам, переходящим дорогу в неположенных местах.

Но самый большой разрыв между женщинами и мужчинами возник в критерии благодарности других автомобилистов (моргание «аварийкой» или жест рукой). В общей сложности 65 процентов опрошенных автомобилисток заявили, что делают это каждый раз, когда их пропускают в потоке, тогда как в случае с мужчинами этот показатель составил всего 54%.