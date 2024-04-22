В Германии (ADAC) назвали слабые стороны китайских автомобилей

Немецкая организация ADAC, специализирующаяся на тестах машин, продающихся в Германии, опубликовала отчет, посвященный китайским автомобилям. В нем было заявлено, что продукция «поднебесного» автопрома находится практически на одном уровне с конкурентами.

Спрос на китайские машины в Германии растет, как и во всем мире. Сегодня в этой стране представлено несколько автопроизводителей из КНР, включая такие марки как Nio, BYD и MG.

Результаты проведенных испытаний ADAC для тринадцати китайских моделей за последние 3 года продемонстрировали неожиданные результаты. Оказалось, что машины из «Поднебесной» вплотную подобрались к конкурентам и уверенно показывают себя во всех испытаниях, в том числе безопасности.

Что интересно, в тестах системы ESP «китайцы» и вовсе обошли некоторых «европейцев», а также удивили качеством материалов и тщательной подгонкой деталей.

Но не обошлось и без минусов. К примеру, в китайских автомобилях «немцы» нашли проблемы с системами распознания дорожных знаков, а также удержания автомобиля в пределах полосы движения. Кроме того, у некоторых моделей были замечены зависания сенсорных дисплеев, ошибки ПО мультимедийных систем, некорректный перевод элементов интерфейса и проблемы с навигацией.

Впрочем, как заявили в ADAC, китайские автопроизводители (в частности компания Nio) внимательно изучают критику своих машин со стороны покупателей и стараются как можно быстрее исправить все недочеты.