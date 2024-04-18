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Isuzu рассказала, как исправит проблему с неравномерным износом шин на пикапе D-Max и внедорожнике MU-X

В некоторых случаях пострадавшим заменят покрышки бесплатно

Текст: Михаил Романченко
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Несколько месяцев назад владельцы некоторых автомобилей Isuzu D-Max и MU-X начали жаловаться на рулевое управление своих машин, которое вызывало преждевременный и неравномерный износ шин.

Накануне компания предложила бесплатное исправление этой проблемы по гарантии, а также пообещала заменить поврежденные покрышки своим клиентам. 

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По словам представителей Isuzu, в ответ на многочисленные отзывы покупателей инженеры пересмотрели рекомендуемые настройки геометрии рулевого управления (развал-схождение), чтобы максимизировать срок службы шин в более широком диапазоне условий эксплуатации. 

Утверждается, что пока о такой проблеме известно только в Австралии и исключительно с машинами, поставленными клиентам с января 2024 года.

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Напомним, пикапы Isuzu D-Max и внедорожники MU-X сегодня продаются и на российском рынке. Цены на них начинаются от 4 миллионов 389 тысяч и 5 миллионов 549 тысяч рублей соответственно. 

Источник:CarExpert

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