Американцы выяснили, зачем советские гонщики ставили на «Волги» колеса от самолетов и вертолетов

Автоспорт в СССР был очень популярен, а само государство стремилось поддерживать его представителей, которые, по его мнению, развивали как физическую силу и ум, так и выносливость. В общем всё, что было необходимо для успешного строительства коммунизма. Вот только выбор техники у энтузиастов этого вида спорта был небольшой, а гоночные запчасти к ним часто было не достать.

Американский портал «The Drive» опубликовал фотографии спортивных автомобилей «Волга», участвовавших в гоночных соревнованиях в СССР. Они удивили журналистов из «Зеленого континента» и его читателей необычными дисками, которые оказались самыми настоящими колесами от самолетов и вертолетов.

Появление таких колес на гоночных советских автомобилях тех времен было связано с тем, что привезти легкие диски в СССР было непросто.

Более того, алюминиевые колеса стоили бешеные суммы денег даже на «Западе», так что единственным вариантом для местных гонщиков было попытаться придумать что-то собственное из деталей отечественного производства. Именно так в ход пошли самолетные и вертолетные колесные диски.

Колеса, отличавшиеся легкостью, изготавливались работниками советских заводов на заказ в нерабочее время. Одной из самых популярных моделей среди них стал диск с индексом K2-116, который использовали в самолетах (от Ан-28 до Ил-18) и вертолетах (Ми-4 и Ми-8).

Колесные диски были отлиты из магниевого сплава ML5 и имели съемные фланцы и центропланы, что позволяло легко менять на них шины.

Но что еще более важно для советских гонщиков тех времен, эта легкая версия колес благодаря ряду гаражных доработок подходила под различные схемы расположения болтов.

Несмотря на то, что диски выделялись на фоне стальных колес своей легкостью и прочностью, стоили они совсем недешево. Да и найти их было непросто.