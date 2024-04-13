В Ирландии сгорело здание, полное классических и дрифт-автомобилей

Как и во многих других странах в Ирландии есть свой автомобильный клуб. Он находится в Дублине и обслуживает его организация под названием «The Engine Block», которая также обслуживает дорогие автомобили и мотоциклы.

Накануне в здании клуба произошел серьезный пожар, который уничтожил десятки классических и дрифт-автомобилей, стоимость которых оценивается в сотни тысяч долларов.

Огонь вспыхнул при неизвестных обстоятельствах и потребовал выезда на инцидент шести пожарных машин и полиции.

Пламя потушили за пять часов и никто не пострадал, но здание было полностью разрушено, а вместе с ним оказались уничтожены стоявшие внутри автомобили, многие из которых были очень редкими.

Материальный ущерб от пожара пока неисчислим. В автосалоне были представлены различные автомобили, среди которых значились: Audi R8, BMW M3 E30, Subaru Impreza Prodrive P1 и Toyota GR Yaris.

Кроме того, входящий в состав этого клуба дилер «Drift Games» лишился еще более редких и дорогих машин, в том числе Nissan Skyline GT-R R32, трех Nissan Silvia и даже одного Lamborghini Gallardo.