Как Xiaomi унизила Apple: от производителя смартфонов к конкуренции с Tesla

Китайский бренд Xiaomi, более известный созданием смартфонов, сделал то, что оказалось не по силам Apple. Компания построила свой первый электромобиль и, по-видимому, собирается продавать его по цене от 215 тысяч 900 юаней или 2,7 миллиона рублей.

На презентации SU7 (именно так назвали первый автомобиль «Ксяоми») основатель компании Лэй Цзюнь, явно намекая на неудачу Apple, заявил:

«Создать машину непросто, но то, что мы преуспели в этом – очень здорово».

Xiaomi SU7 (so-chi на китайском языке) — просторный полностью электрический седан длиной почти 5 метров, шириной около 2 метров и высотой 1,4-метра. Для машины заявлено сразу несколько спецификаций: SU7, SU7 Pro и SU7 Max.

Базовая модель, по слухам, сможет проезжать без подзарядки 700 километров (по оптимистичному китайскому циклу CLTC) за счет батареи емкостью 73,6 кВтч, а также будет укомплектована электромотором мощностью 268 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Но в версии Pro можно будет рассчитывать на дальнобойность в 830 километров (аккумулятор на 94,3 кВт/ч), тогда как вариант Max получит батарею на 101 кВт/ч, два электромотора, полный привод и максимальную отдачу в 664 л.с.

Внутри SU7 сможет похвастать обилием пространства и усиленными панорамным люком с тройным остеклением, а также собственными наработками в области электроники и программного обеспечения.

В салоне SU7 можно будет найти встроенные док-станции для мобильных телефонов (по обе стороны приборной панели, поскольку есть планы выпускать SU7 как с левым, так и с правым рулем), разъем для GoPro и видеорегистратора, пару точек беспроводной зарядки и дополнительные планшеты для задних пассажиров.

Некоторые «серые» дилеры уже начали принимать заказы на эту модель в России. За машины с учетом затрат на их доставку просят минимум 5 миллионов рублей.