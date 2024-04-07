Американцы назвали идеальный среднеразмерный внедорожник по соотношению цена-качество

Класс среднеразмерных внедорожников так же популярен, как и родственных по габаритам кроссоверов. Такие автомобили ценят за их вместительный салон, а также возможности на бездорожье.

Какой из них является лучшим по соотношению цена/качество назвало американское издание «Motorbiscuit» и аргументировало свою позицию несколькими вескими доводами.

По мнению «заокеанского» автомобильного СМИ, лучшим среднеразмерным внедорожником является Honda Passport.

Авторы заметки в американском журнале ссылаются на просторный и продвинутый интерьер этой модели, который отлично подходит как для семей, так и для тех, кто часто перевозит габаритные грузы.

Внутри машины можно найти такие прелести эпохи цифровизации как мультимедийная система с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay, а также беспроводную зарядную панель для смартфонов и акустическую систему с десятью динамиками.

Но машина не только вместительна и подкована технологически, а еще и безопасна, говорится в статье заокеанского сайта.

В оснащение Passport входит фирменный набор систем безопасности Honda Sensing, включающий в себя такие функции: как смягчение последствий съезда с дороги, помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

В дополнение ко всему сказанному выше американские журналисты называют Passport еще и одним из самых производительных и сбалансированных автомобилей в своем сегменте. Машина оснащается 3,5-литровым мотором V6 мощностью 280 лошадиных сил, который в паре с 9-скоростным автоматом способен разгонять тяжелый внедорожник с места до 100 км/ч всего за 6,4-секунды.

Кроме того, автомобиль умеет буксировать прицепы весом до 2200 кг, а также демонстрировать средний расход топлива в городе в 12,5-литров и 9,8-литра при езде по трассе.

Сегодня Honda Passport продается не только в США, но и в России. Такие машины ввозят к нам по параллельному импорту.

За внедорожники 2024 года выпуска на российском рынке просят от 7 миллионов рублей, что гораздо дороже, чем они стоят в тех же Штатах (от 41900 долларов или 3,9 миллиона рублей по текущему курсу).