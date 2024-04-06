В Сети вспомнили самый эффективный Logan всех времен: он так и остался концептом

Renault Group в последнее время стремится к тому, чтобы сделать свои автомобили максимально топливно эффективными и при этом экологичными. Но первые эксперименты в этой области начались еще в 2007 году, когда суббренд Dacia (входит в Renault) представил концепцию Logan ECO2.

Об интересном прототипе внезапно решили напомнить французские журналисты, назвав его самым эффективным «Логаном» всех времен.

Концепт оснащался 1,5-литровым мотором DCi мощностью 85 лошадиных сил, работающим на биодизельном топливе, гарантирующим выбросы CO2 всего 97 г/км.

Для достижения такого результата (сегодня он соответствует современным двигателям) в двигатель было внесено несколько изменений, включая замену поршней, форсунок, системы впрыска, а также оптимизацию шестерен и смазочных масел для минимизации трения.

В комплекте с машиной шли специальные покрышки Michelin Pure 185/65 R15, которые были спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму лобовое сопротивление и способствовать расходу топлива всего в 3,8-литра на 100 км.

Автомобиль стал частью проекта Renault ECO2, который в те времена был направлен на создание моделей с наименьшим воздействием на окружающую природу. Впрочем, до конвейера он не добрался, так и оставшись в статусе прототипа.