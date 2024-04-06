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Популярное автомобильное шоу «Гранд Тур» ждет перезапуск без экс-ведущих «Тор Гир»

Знаменитая передача о машинах сменит формат и главных действующих лиц 

Текст: Алексей Шмидт
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После того, как в прошлом году троица экс-ведущих «Топ Гир» в лице Джереми Клаксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя приняла решение завершить свою карьеру в «Гранд Тур», многие посчитали, что шоу будет свернуто. Но не тут-то было.

Оказалось, что популярная автомобильная передача вернется на стриминговый сервис Amazon Prime, но уже в новом формате и с другими действующими лицами.

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По информации издания «Broadcast» студия, занимающаяся созданием «Гранд Тур», получила контракт на разработку свежей версии шоу. 

На данный момент проект еще не получил официального одобрения, но ходят слухи, что речь идет о совершенно новом формате, в котором появятся новые ведущие. 

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Кто займет роли Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, создававших идеальную синергию как в «Топ Гир», так и в «Гранд Тур», пока неизвестно. 

Ранее легендарная британская троица заявила, что хочет дать дорогу молодым и уйти на пике популярности шоу, сосредоточившись на собственных проектах. 

Источник:Broadcastnow
Фото:Amazone Prime

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