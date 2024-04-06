Популярное автомобильное шоу «Гранд Тур» ждет перезапуск без экс-ведущих «Тор Гир»

После того, как в прошлом году троица экс-ведущих «Топ Гир» в лице Джереми Клаксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя приняла решение завершить свою карьеру в «Гранд Тур», многие посчитали, что шоу будет свернуто. Но не тут-то было.

Оказалось, что популярная автомобильная передача вернется на стриминговый сервис Amazon Prime, но уже в новом формате и с другими действующими лицами.

По информации издания «Broadcast» студия, занимающаяся созданием «Гранд Тур», получила контракт на разработку свежей версии шоу.

На данный момент проект еще не получил официального одобрения, но ходят слухи, что речь идет о совершенно новом формате, в котором появятся новые ведущие.

Кто займет роли Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, создававших идеальную синергию как в «Топ Гир», так и в «Гранд Тур», пока неизвестно.

Ранее легендарная британская троица заявила, что хочет дать дорогу молодым и уйти на пике популярности шоу, сосредоточившись на собственных проектах.