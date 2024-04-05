Исследование: четверть населения мира не готова отказаться от собственной машины

Глобальная онлайн-компания «YouGov» провела опрос, в котором измерила желание людей по изменению привычек передвижения. Результаты исследования огласили на втором Форуме свободы мобильности (организатором выступил концерн Stellantis). И их сложно назвать позитивными несмотря на все усилия со стороны мировых правительств и автопроизводителей.

Оказалось, что каждый четвертый гражданин мира не готов отказываться от личного автомобиля ради экологии.

Желание перейти к так называемой «устойчивой мобильности» в городах выразили менее 10 процентов респондентов, тогда как жители сельской местности и люди старших возрастных групп и вовсе оказались незаинтересованны в этих изменениях.

Особенно это заметно в США, где половина опрошенных за пределами крупных городов призналась, что не хотела бы что-то менять.

С другой стороны, как показало исследование, шесть из десяти граждан готовы отказаться от индивидуального транспорта, но энтузиазм варьируется в зависимости от карты, причем лидируют среди остальных такие страны как: Индия, Бразилия и Марокко.

Для сравнения, на развитых рынках готовность составляет 50% или меньше, а в сельской местности Америки, где общественный транспорт может быть менее доступен, этот показатель снижается до 28%.