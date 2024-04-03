Что стало с сиденьями первого автомобиля Xiaomi за пару дней – шокирующие фото

Компания Xiaomi, недавно объявившая о старте приема заказов на свой первый автомобиль, начинает сталкиваться с проблемами, о которых ранее даже не догадывалась.

Сначала ее машины стали часто попадать в аварии на тест-драйвах из-за проблем с управляемостью, а теперь всплыл еще один момент, намекающий на то, что у SU7 есть ряд проблем с качеством внутренней отделки.

В Сети появились фотографии сидений выставочного седана Xiaomi, который находится в одном из популярных шоу-румов Шанхая с большой проходимостью.

Машина простояла на этом месте всего несколько дней, но, судя по снимкам, уже имеет серьезные проблемы с отделкой сидений.

Запечатленные кресла автомобиля имеют характерные следы вздутия кожи, которые часто проявляются на машинах после многолетней активной эксплуатации.

В шоу-руме тут же решили оправдаться за этот момент, заявив, что ежедневно в салон седана Xiaomi садятся от 5 до 6 тысяч человек, чем значительно увеличивают уровень износа сидений машины, чем при обычном использовании.

Кроме того, продавец, собирающий заказы на SU7, подтвердил, что в конкретно этой версии автомобиль имеет сиденья с отделкой из натуральных материалов, которые менее износостойки, чем синтетическая кожа.

Напомним, несмотря на то, что в самом Китае за покупкой Xiaomi SU7 уже собираются длинные очереди, российские «серые» дилеры уже готовы привезти их на наш рынок. Минимальная цена такой 4-дверки составит 5 миллионов рублей.