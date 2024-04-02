Аварии с автомобилями Xiaomi разозлили клиентов компании

Китайский технологический гигант Xiaomi только недавно вышел на автомобильный рынок со своим дебютным электрокаром SU7. Машина позиционируется как конкурент для Tesla, но стоит гораздо дешевле, чем американские электромобили.

Уже в первые дни после премьеры SU7 вызвал ажиотаж среди покупателей, но проблемы с автомобилями, выставленными на тест-драйвы, привели к тому, что многие из них задались вопросом: безопасна ли машина в эксплуатации.

Xiaomi выставила SU7 в шоу-румах по всему Китаю, предлагая тест-драйвы нетерпеливым клиентам.

Однако после сообщений об авариях прототипов на дорогах общего пользования у потенциальных покупателей машины, оставивших заявку на приобретение седанов, появились опасения, вызывающие вопросы о готовности автомобиля к серийному производству.

В социальных сетях активно обсуждаются видеоролики с авариями, в которых главным действующим лицом является автомобиль Xiaomi. Их водители несколько раз теряли контроль и сцепление с дорогой, в результате чего сталкивались с бордюрами и другими транспортными средствами.

Пользователи в комментариях к таким видео заявляют, что разочарованы тем, что увидели, а также жалуются, что Xiaomi отказывается вернуть им деньги после того, как они отказались от бронирований.

По их словам в качестве оправдания корпорация ссылается на истечение семидневного периода блокировки заказов.