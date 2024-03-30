Весь тираж первого автомобиля Xiaomi на 2024 год распродали за 24 часа

Компания Xiaomi, недавно начавшая принимать заказы на свой первый автомобиль под названием SU7, сообщила о том, что весь тираж этой модели, предназначенной на 2024 год, распродан. Более того, компании удалось реализовать всю партию в количестве 88 тысяч 898 машин всего за 24 часа.

Выпуском новинки будет заниматься завод компании в Пекине, который также принадлежит концерну BAIC. Его строительство началось в апреле 2022 года и было завершено в июне прошлого года. Серийное производство SU7 уже началось, но пока идет не полным ходом. Поставки машин к заказчикам начнутся ближе к концу апреля.

Первый автомобиль Xiaomi представляет собой чистый электрокар. Машина, длина которой составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра, а колесная база равна 3 метрам, в «топе» обладает полным приводом за счет двух электромоторов с суммарной отдачей в 495 кВт или 663 л.с.

Благодаря батарее емкостью 101 кВт/ч от CATL седан может похвастаться запасом хода по китайскому циклу CLTC в 800 километров, но в стартовом варианте этот показатель на 194 км меньше (606 км).

Цены на новинку «Ксяоми» уже раскрыты. За базовую версию SU7 будут просить от 215 тысяч 900 юаней (примерно 2,8 млн.рублей). Это на 30 тысяч юаней дешевле (около 400 тысяч рублей), чем в Китае стоит Tesla Model 3.