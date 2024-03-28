5-дверная версия индийской пародии на Jeep Wrangler появится уже этим летом

Второе поколение рамного внедорожника Mahindra Thar появилось в 2020 году, оказавшись чрезвычайно похожим на актуальные Jeep Wrangler. Более того, индийский вездеход в буквальном смысле «троллил» американскую модель даже наличием аналогичных с «Рэнглером» сюрпризов-пасхалок в виде разбросанных по всему кузову и салону изображений машины.

В начале этого года стало известно, что Mahindra готовит семейную версию Thar, которой достанется 5 дверей. Накануне выяснилось, когда она появится в продаже.

Как пишет издание «IndiaCarNews», растянутый вездеход Thar дебютирует уже в конце этого лета. В качестве даты премьеры дешевого аналога Jeep Wrangler в 5-дверном кузове называют 15 августа.

По слухам, автомобиль получит название Thar Armada. По сравнению с трёхдверной версией машине достанется слегка иной дизайн и больше бортовых функций, а также улучшенные возможности на бездорожье.

Как и 3-дверку, 5-дверный внедорожник построят на шасси с лестничной рамой. Автомобиль разделит настройку подвески с вездеходом Scorpio N, а под капотом будет использовать 2-литровые бензиновые турбомоторы или 2,2-литровые «наддувные» дизели.

Первые будут способны генерировать до 203 лошадиных сил мощности и 380 Нм крутящего момента, а последние обеспечат машине пиковую производительность в 138 л.с. и 370 Нм. В качестве трансмиссий предложат МКПП или автомат, а привод можно будет выбрать как 2WD, так и 4WD.

В список оснащения удлиненного внедорожника должны войти: камера кругового обзора, встроенный видеорегистратор, передние датчики парковки, запуск двигателя с кнопки и шесть подушек безопасности.