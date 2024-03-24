Назван худший автомобиль на планете

Для американской компании Fisker наступили поистине непростые времена. Сначала марка пострадала от множества плохих отзывов со стороны популярных техноблогеров, затем появились сообщения о том, что она наняла консультантов по банкротству.

В довершение ко всему «заокеанской» марке, специализирующейся на выпуске электрокаров, пришлось на шесть недель приостановить производство кроссовера Ocean. Ну а вишенкой на торте стал «убийственный» обзор этой же модели Fisker от авторитетного издания «Consumer Reports», назвавшего ее худшей машиной на планете.

Кроссовер Fisker Ocean был куплен редакцией портала «CR» совсем недавно, но о нем уже появились крайне мрачные отзывы. Первый отчет содержит формулировки, которые не хотел бы услышать ни один автопроизводитель, особенно когда из под ног у него итак уходит почва.

По словам испытателей из «Consumer Reports», кроссовер Fisker Ocean страдает от многочисленных проблем с программным обеспечением, которые до сих пор не исправлены. Особенно большое беспокойство экспертов вызывают его технологии безопасности, которые работают нестабильно.

В серийной машине, купленной для того, чтобы провести ее независимые тесты, у же на второй день перестала работать система контроля «слепых» зон, а также удержания в пределах полосы движения.

Адаптивный круиз-контроль и вовсе недоступен, хотя такая функция заявлена на наклейках на окнах. Но и на этом список проблем электрического кроссовера Fisker не заканчивается.

Автомобиль оказался неспособен нормально подключаться к сторонним гаджетам по Bluetooth, имеет слишко резкую настройку систему рекуперативного торможения, вызывающую приступы тошноты, а также запаздывающий экран мультимедийной системы, который, по словам авторов обзора, напоминает детский планшет за 99 долларов.

В итоговой оценке кроссовер Ocean назвали «океаном неприятностей» и поставили ему самую низкую оценку среди машин, когда-либо тестировавшихся экспертами «CR».