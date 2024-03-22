Новый французский флагманский кроссовер: как он будет выглядеть

Компания DS, входящая в состав корпорации Stellantis, работает над увеличением количества своих моделей в популярном сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники). Ближайшей новинкой этой французской марки должен стать большой «паркетник», которому предстоит занять нишу флагмана бренда. Как он может выглядеть показали дизайнеры французского офиса портала «Motor1».

Прототипы DS8 (именно так будет называться машина) ранее успели несколько раз засветиться в последние месяцы во время тестов.

Авторы изображений ориентировались как раз на их фотографии и уверены, что конкурент Mercedes, BMW и Audi от DS получит элегантный и хорошо узнаваемый стиль, частично вдохновленный концепт-каров Aero Sport Lounge.

На рендерных картинках DS8 оснащен квадратной радиаторной решеткой с логотипом бренда, выполненным в виде букв, а также узкими светодиодными фарами, тянущимися когтями к низу бампера.

Машине должна достаться высокая поясная линия, а также покатая линия крыши, роднящая ее с сегментом популярных среди молодежи купе-кроссоверов.

В качестве платформы для DS8 практически наверняка выступит архитектура STLA Medium от Stellantis. Точно такая же «тележка» ранее легла в основу нового Peugeot 3008.

Архитектура позволяет использовать батареи емкостью до 98 кВт/ч и технологию зарядки до 400 вольт. Максимальный запас хода моделей, построенных на ней, способен составлять 700 километров, а их мощность достигать 387 л.с.

Презентация DS8 должна состояться в 2025 году. Производством машины займётся завод Stellantis в Мельфи (Италия). Эксперты уверены, что прейскурантная цена флагмана DS составит от 60 до 70 тысяч евро (от 6 до 7 млн. рублей).