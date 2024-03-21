Китайская «реплика» на Suzuki Jimny получит 5-дверную версию

В 2023 году китайская марка Wuling представила компактный кроссовер Baojun Yep, который как две капли воды внешне повторял знаменитый рамный 3-дверный внедорожник Suzuki Jimny.

Несмотря на то, что автомобили выглядели практически одинаково, «поднебесная» копия «Сузуки» обладала совершенно иным техническим оснащением, представляя собой чистый электромобиль с задним приводом. Но останавливаться на этой «реплике» в Китае, похоже, не собираются, и уже готовят клона 5-дверного Suzuki Jimny.

Новая модель компании получит имя Baojun Yep Plus и будет отличаться от стандартного кроссовера увеличенным кузовом и двумя дополнительными дверями сзади. Дизайн машины окажется вдохновлен 3-дверной версией и сохранит квадратный стиль и ретро-элементы.

Спереди автомобилю достанется закрытая решетка радиатора, черный бампер и светодиодные фары квадратной формы, помимо которых машина будет иметь квадратные колесные арки, 5-спицевые колесные диски, короткие свесы и откидную дверь багажника.

Длина кроссовера составит 3996 мм, ширина 1760 мм, а высота – 1726 мм. Таким образом, он будет на 600 мм длиннее и на 75 мм шире, чем его 3-дверная модификация. Колесная база машины прибавит сразу 450 мм – до 2560 мм.

Запас хода Yep Plus может составить примерно 400 километров по циклу CLTC, что почти на 100 км больше, чем демонстрирует его короткая модификация. Привод, как и в случае с трехдверкой, будет только задним, а максимальная скорость машины составит те же 150 километров в час.

Премьера автомобиля запланирована на конец этого года.