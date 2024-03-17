Канадская полиция советует автовладельцам добровольно отдать свои машины угонщикам

Один из крупнейших городов Канады – Торонто – уже несколько месяцев страдает от волны угонов автомобилей. И, похоже, местная полиция не знает как с этим бороться, давая советы автовладельцам, которые они вряд ли хотели бы слышать от тех, кто должен защищать их собственность.

Накануне в канадской прессе вышло интервью офицера полиции Торонто Марко Риккарди, в котором он предложил местным жителям неожиданный способ лишиться своего движимого имущества без высоких рисков пострадать при этом от рук злоумышленников:

«Чтобы избежать возможности нападения на ваш дом, оставьте ключи от своей машины у его двери, потому что (преступники) могут вламываться в жилище и искать ключи от автомобиля внутри».

Судя по сообщениям в соцсетях, некоторые жители Торонто отнеслись к совету полицейского серьезно, даже несмотря на то, что звучит он максимально абсурдно.

К примеру, женщина, у которой уже трижды угоняли автомобиль, оставила его припаркованным с открытыми дверями и написанной от руки запиской (на фото выше), чтобы поблагодарить воров за то, что они оставили его окна целыми. Но расставаться со своими машинами добровольно согласны не все.

Канадец, владеющий кроссоверов Honda CR-V, установил на свою машину сразу две системы сигнализации, а также устройство слежения и спрятал четыре метки Apple AirTag.

Кроме того, он пошел на еще более жесткие меры и поставил колесные замки, а также поместил на рулевую колонку блокиратор.

Мужчина рассказал, что в последние недели в Торонто резко увеличились продажи устройств слежения. Кроме того, количество компаний, занимающихся установкой блокираторов колес, рулевых колонок и трансмиссий, сильно выросло.