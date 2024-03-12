Владельцы электромобилей массово жалуются на тошноту во время поездок

Будущее напрямую связано с электромобилями и вероятность того, что когда-то всем заядлым поклонникам машин с ДВС придется оказаться за рулем такого вида автомобиля, велика. Вместе с этим, многие обнаружат, что их укачивает в электрокарах гораздо сильнее, нежели в машинах с двигателями внутреннего сгорания.

На популярном форуме Reddit в ветках «EV» и «Tesla» владельцы электромобилей со слабым вестибулярным аппаратом массово жалуются на то, что езда на таких автомобилях вызывает у них приступы тошноты. Причем большая часть негативных отзывов идет на машины Tesla из-за резкости их системы рекуперативного торможения.

Более того, если верить сообщениям, проблема затрагивает не только людей, но еще и животных:

Чаще всего укачиванию в электромобиле подвергаются не водитель, а пассажиры. Исследование 2020 года Университета Врие в Нидерландах связывает это со способностью водителя предвидеть предстоящее движение, что потенциально смягчает болезнь, вызываемую провокационными движениями.

Кроме того, ученые подтвердили, что пассажиров электромобилей укачивает из-за отсутствия звука от работы двигателя, поскольку слуховые сигналы могут улучшить предвосхищение движения.

В качестве способов борьбы с укачиванием в электромобилях эксперты журнала «Drive» называют настройку систем рекуперативного торможения, которая доступна на моделях Tesla, BYD и MG, а также попытки нажатия на педаль газа более плавно. Кроме того, от укачивания могут помочь специальные таблетки.

Проблема известна и автопроизводителям, которые уже работают над тем, чтобы избавить часть своих клиентов от такой неприятной напасти.

К примеру, Honda меняет настройки «дроссельной заслонки», чтобы эмулировать ускорение, похожее на автомобиль с ДВС, а Hyundai и многие другие добавляют своим электрокарам поддельные звуки двигателя.