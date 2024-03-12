Американка обманула АЗС на 2,5 миллиона рублей, воспользовавшись сбоем насоса

Законы всех стран гласят одно и то же – брать то, что плохо лежит, запрещено. По-видимому это было неизвестно жительнице США, которая нашла удивительно простой способ обмануть насос станции АЗС, где она заправляет свой автомобиль, и заниматься этим на протяжении долгого времени.

По информации журнала «CarsCoops», женщина из городка Линкольн (штат Небраска), обвиняется в использовании сбоя на заправочной станции.

Благодаря нему она заправила бесплатно свою машину, а также автомобили других людей за период с ноября 2022 по июнь 2023 года на общий объем в 28 тысяч литров горючего. Сейчас она арестована и ей предъявлены обвинения в краже.

Утверждается, что суммарный ущерб, который понесла АЗС из-за действий 45-летней преступницы, составил около 28 тысяч долларов или примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу.

Обманывать насос заправочной станции женщине удавалось из-за сбоя программного обеспечения отдельной колонки, которая не списывала деньги с ее бонусной карты. Впоследствии эту карту она передавала другим клиентам этой же АЗС, в том числе своим друзьям и родственникам.

Женщину арестовали 6 марта после многомесячного расследования. В штате Небраска кража на сумму более 5 тысяч долларов считается тяжким преступлением и может повлечь за собой лишение свободы сроком до 20 лет.