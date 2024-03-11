Что происходит внутри движущегося колеса: завораживающая картина

Все мы знаем, как выглядит автомобильная шина и из каких частей она состоит, но у нас никогда не было возможности лицезреть, что происходит внутри движущегося колеса. Помочь в этом вызвался YouTube-канал «Warped Perception» («Искаженное восприятие»), установивший камеру GoPro на внутренней части колесного диска.

Чтобы было проще визуализировать происходящее, внутрь были засыпаны специальные балансировочные шарики. В результате получилось видео, которое местами имеет свойство гипнотизировать.

В ролике блогер ездит на машине по улицам Чикаго и параллельно с этим можно наблюдать и даже слушать за тем, что происходит внутри колеса.

Шарики, помещенные в шину, сделаны из пластика или стекла. Их используют для балансирования колеса при поворотах уже после того, как покрышку надели на обод. Эти мелкие частицы как раз и дают зрителям представление о том, что происходит внутри движущегося колеса.

Что интересно, балансир, продемонстрированный в ролике, показывает дисбаланс в шинах в две унции на первом круге и 1,5 унции на втором.

Нельзя сказать, что это идеальный баланс, но даже он является неплохим, если учесть, что к ободу колеса пристыкована камера GoPro.