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Эксперты по безопасности: сенсорный экран в машине может вас убить, а кнопки – нет

Но автопроизводителей это почти не интересует

Текст: Ростислав Архипов
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Всем уже давно известно, что отправлять тестовые сообщения во время управления машиной опасно. Впрочем, согласно недавнему исследованию, проведенному американской организацией по безопасности дорожного движения (NHTSA), чрезмерно сложные мультимедийные системы с сенсорным управлением не менее опасны, ведь также отвлекают водителя от дороги.

Регулирующие органы и автопроизводители продолжают спорить о том, какие элементы управления в машине должны быть физическими, а какие можно безопасно перенести сенсорный экран. 

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В NHTSA утверждают, что одной из самых главных причин аварий на сегодняшний день является отвлечение внимания водителем. И доля таких случаев активно растет даже несмотря на то, что машины становятся безопаснее. 

Согласно подсчетам экспертов, новейшие сенсорные системы могут в 4 раза увеличивать время, необходимое для выполнения основных задач. Но хуже всего в них является то, что водителю необходимо отрывать взгляд от дороги, чтобы сориентироваться в меню.

Помочь в этом должно было голосовое управление, но оно по-прежнему работает не идеально и автомобилисты практически не пользуются такими системами. 

Tesla Screen Opening

Причина, по которой автопроизводители стремятся перенести все больше «кнопочных» функций на сенсорные экраны мультимедийных систем, связана с экономией.

Вместе с тем, это еще и возможность дополнительного заработка благодаря возможности предлагать клиентам определенные опции по подписке или показывать рекламу.

Источник:Motorbiscuit

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