Культовый номерной знак «Барби» продадут за 121 миллион рублей

В прошлом году голливудская кинолента «Барби» наделала немало шума, став рекордсменом среди фильмов студии Warner Bros. по кассовым сборам (филь заработал 1,4 миллиарда долларов).

Популярность картины с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом прямым образом отразилась в том числе на автомобильных фанатах, некоторые из которых были готовы потратить огромные суммы на именной номер, своим цифро-буквенным индексом повторяющий слово «Барби».

И такой регистрационный знак нашелся в Великобритании, где его планируют продать дороже 1 миллиона фунтов стерлингов.

Объявление с частным номерным знаком «BAR 8IE» опубликовала компания «Absolute Reg». За него она планирует выручить 1 миллион 48 тысяч 125 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 121 миллион рублей.

Номер абсолютно легален для использования на любом типе транспортных средств, зарегистрированных после 1 января 1967 года.

Как пишет таблоид «The Sun», если регистрационный знак «BAR 8IE» продадут за ту сумму, за которую планируют, от станет самым дорогим номером из когда-либо реализованных в Великобритании.