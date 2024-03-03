Американцев впечатлил 8-колесный российский вездеход «Авторос Шаман» 

Американское издание «The Frame» владеет собственным YouTube-каналом, где оно проводит экскурсии по самым интересным мировым автозаводам. Очередной ролик, опубликованный этим журналом, посвящен российскому предприятию «Авторос» в Московской области, где выпускают уникальный 8-колесный вездеход «Шаман».

Статья начинается с подзаголовка: «Безумная машина с восемью колесами и сидениями, возможностью плавать по воде и с крабовым режимом езды. Он построен на подмосковном заводе и выглядит так, будто ест на завтрак кроссоверы и внедорожники».

Автор заметки продолжает свою мысль, рассказывая о производственном центре «Авторос»:

«Кажется, что он (завод) отстаёт от современных предприятий из США, Западной Европы и Китая. Площадка не цифровизована. Там нет роботизированных рук, строящих автомобили. Однако каждые несколько месяцев из ворот центра выезжает восьмоколесной чудище, которое выглядит крайне устрашающе».

У Avtoros Shaman может не быть ABS и подушек безопасности, но он обладает амфибийной функцией, которая делает машину способной плавать по воде, двигаясь по ней со скоростью почти в 7 километров в час.

Транспортное средство оснащено герметичным шасси и водяными насосами высокой производительности, способными откачивать до 200 литров воды в минуту. Кузов и колеса машины защитили компонентами из стекловолокна и полиэпоксидной смолы.

Чтобы убедиться, что «Шаман» долговечен и достаточно прочен, а также способен выдерживать нагрузки, московские инженеры используют высокопрочный стальной сплав для направляющих рамы и перечил.

Автомобиль укомплектован 3-литровым турбодизельным мотором Iveco, работающим в паре с 6-скоростной МКПП, а также независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и А-образными двойными поперечными рычагами.

Кроме того, у него есть так называемый режим «краб», который позволяет внедорожнику двигаться боком и выбираться даже из самых затруднительных ситуаций на бездорожье.

Американцы отмечают, что покупателю Avtoros Shaman обойдется недешево даже по меркам жителей США.

«Вам придется заплатить 288 тысяч долларов (26 миллионов 400 тысяч рублей) за начальный уровень, но если начать ставить галочки на некоторых опциях, то цена превысит отметку в 400 тысяч долларов (36 миллионов 655 тысяч рублей).