Колесо покатилось назад: почти половина владельцев электрокаров хотят вернуться к машинам с ДВС

Международное аналитическое агенство «J.D.Power», которое нередко выпускает интересные исследования в области автопрома и автомобильного рынка, опубликовало новую работу, связанную с сегментом электромобилей.

Одним из самых интересных фактов, открывшихся в ходе нее, стали неожиданные цифры, говорящие о том, что почти половина владельцев электрокаров задумывается о том, чтобы вернуться к машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно результатам недавнего опроса, электромобилями с самым высоким уровнем удовлетворенности со стороны владельцев в премиальном сегменте являются: BMW i4 (800 баллов), Rivian R1T (789 баллов), Rivian R1S (778 баллов), Tesla Model 3 (756 баллов), Tesla Model Y (752 балла), Volvo XC40 Recharge (719 баллов), Audi Q4 e-tron (680 баллов).

В масс-маркете лучшими стали: Mini Cooper Electric (770 баллов), Ford Mustang Mach-E (764 балла), Hyundai Ioniq 6 (759 баллов), Kia EV6 (739 баллов), Nissan Ariya (739 баллов), Chevrolet Bolt EUV (738 баллов), Chevrolet Bolt EV (733 баллов), Hyundai Ioniq 5 (727 баллов), Kia Niro EV (706 баллов), Ford F-150 Lighting (704 балла), Subaru Solterra (691 балл), VW ID.4 (677 баллов), Hyundai Kona EV (675 баллов) и Nissan Leaf (651 балл).

Но самое интересное в этом исследовании связано немного с другим. Недостаток зарядных станций, а также другие проблемы, касающиеся нюансов эксплуатации электромобилей, привели к тому, что 39% респондентов, купивших свой первый электрокар, планируют вернуться к машинам с обычным ДВС.

При этом 48% опрошенных заявили, что во время следующей покупки рассмотрят возможность перехода с электромобилей на подзаряжаемые гибриды.