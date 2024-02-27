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У индийского клона рамного внедорожника Jeep Wrangler появится 5-дверная версия

Ее назовут Thar Armada

Текст: Алексей Шмидт
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Индийская автомобильная компания Mahindra выпускает второе поколение своего рамного внедорожника Thar, внешне сильно напоминающего американский Jeep Wrangler, с 2020 года.

Машина предлагается исключительно в трёхдверной модификации, которая для многих покупателей неудобна и они все чаще выбирают конкурентов с 5-дверным кузовом. В руководстве «Махиндры» быстро поняли что к чему и уже готовят растянутый вариант «Тхар».

По словам исполнительного и генерального директора Mahindra and Mahindra Раджеша Джурикара, пятидверный внедорожник Thar появится в продаже в середине этого года. Машина может получить другое название – Thar Armada, а также будет собираться на отдельной производственной линии.

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Технические подробности о машине пока отсутствуют, но есть несколько рендерных изображений, демонстрирующих потенциальный дизайн внедорожника.

Судя по ним, Thar Armada сохранит внешний облик своей трёхдверной версии, но получит растянутую колёсную базу и увеличенный кузов, которые позволят уместить сзади две дополнительные двери и расширить пространство для пассажиров второго ряда и багажника. 

В перспективе такая машина будет продаваться не только в Индии, но и в Австралии, однако перед этим компании придется избавиться от визуального сходства ее внедорожника с Jeep Wrangler.

В противном случае Mahindra тут же столкнется с иском со стороны американской корпорации Stellantis за несоблюдение авторских прав.  

Источник:Autocar India

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