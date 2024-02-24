Американец взломал государственный аукцион и продал себе 3 машины за 280 рублей

В США государственные аукционы являются отличным способом приобрести неплохие автомобили по разумным ценам, причем порой запалить за них приходится максимум несколько сотен долларов. Но житель Оклахомы решил, что даже это слишком дорого и провернул любопытную схему, за которую его сейчас пытаются посадить в тюрьму.

Мужчину зовут Эван Джеймс Кокер. В прошлом году ему удалось найти некий программный сбой на сайте государственного аукциона, который несколькими щелчками мыши в браузере позволил ему сфальсифицировать настоящую цену лота, занизив ее до минимального предела – 1 доллара.

Ford Escape Hybrid

В общей сложности мошеннику удалось выиграть в трех торгах, связанных с автомобилями. За каждую из машин он заплатил по одному доллару или 93 рубля по текущему курсу, а общие затраты составили всего 3 доллара или 280 рублей.

В руки преступника казалось бы вполне легальным способом попали внедорожник Ford Escape Hybrid 2010 года выпуска, пикап Ford F550, а также недешёвый грузовик Chevrolet C4500 Box Truck. Впрочем, счастье длилось недолго.

Странность обнаружили сотрудники аукциона и вместо выигранных машин отправили к мужчине полицию. Он уже признал себя виновным и ждет назначения меры пресечения.