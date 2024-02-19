Эксперт рассказал, почему нельзя вытирать конденсат с лобового стекла машины перед поездкой

Разница температур, а также повышенная влажность в салоне автомобиля нередко становится причиной запотевания лобового стекла, но не снаружи, а внутри машины, что приводит к одной из главных ошибок, которую совершают водители. О ней рассказал технический эксперт Джеймс Лет из Великобритании.
По словам специалиста, вытирание конденсата с внутренней части лобового стекла не только не устраняет, но и усугубляет эту проблему. Вот как он объясняет свое утверждение:
Это особенно актуально, если сама ткань остается в машине и регулярно не стирается. Кроме того, если продолжать держать ее в автомобиле, то влага, которая только что была удалена с лобового стекла, будет циркулировать по салону и в конце концов вернется на исходное место.
Для того, чтобы бороться с запотеванием стекол внутри автомобиля эксперт из «Туманного Альбиона» советует использовать кондиционер, ведь он нужен не только для того, чтобы создавать холод, но и для осушения воздуха.
Достаточно нажать одну кнопку, переведя обдув на лобовое, после чего активировать режим «A/C», что быстро высушит воздух и стекла отпотеют.