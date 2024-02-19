Эксперт рассказал, почему нельзя вытирать конденсат с лобового стекла машины перед поездкой

Разница температур, а также повышенная влажность в салоне автомобиля нередко становится причиной запотевания лобового стекла, но не снаружи, а внутри машины, что приводит к одной из главных ошибок, которую совершают водители. О ней рассказал технический эксперт Джеймс Лет из Великобритании.

По словам специалиста, вытирание конденсата с внутренней части лобового стекла не только не устраняет, но и усугубляет эту проблему. Вот как он объясняет свое утверждение:

«Любая грязь на лобовом стекле на самом деле усугубляет конденсацию, поэтому важно, чтобы стекло было чистым. Но вытирая его тряпкой вы можете нанести на него еще больше грязи».

Это особенно актуально, если сама ткань остается в машине и регулярно не стирается. Кроме того, если продолжать держать ее в автомобиле, то влага, которая только что была удалена с лобового стекла, будет циркулировать по салону и в конце концов вернется на исходное место.

Для того, чтобы бороться с запотеванием стекол внутри автомобиля эксперт из «Туманного Альбиона» советует использовать кондиционер, ведь он нужен не только для того, чтобы создавать холод, но и для осушения воздуха.

Достаточно нажать одну кнопку, переведя обдув на лобовое, после чего активировать режим «A/C», что быстро высушит воздух и стекла отпотеют.