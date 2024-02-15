Перелив масла также вреден для двигателя, как и недолив: живой пример

Масло является одним из ключевых элементов в сохранении целостности двигателя внутреннего сгорания. Оно отвечает за смазку всех движущихся частей мотора, а также обладает свойствами, способствующими его охлаждению. Чтобы не нанести силовому агрегату вред рекомендуется соблюдать установленные производителем интервалы замены масла и регулярно проверять его уровень.

Недостаток масла в картере мотора может быть опасен для двигателя, но, как оказалось, вреден для него и очень высокий уровень.

Доказать это решили блогеры с канала «I Do Cars», в котором автомеханик продемонстрировал двигатель Jaguar XE 2017 года с пробегом всего 100 тысяч километров, который отправился на свалку из-за того, что в него залили слишком много моторного масла.

В ходе разбора выяснилось, что в 3-литровый V6 с турбонаддувом его владелец умудрился влить более 9 литров смазочной жидкости, что 3,3-литра больше, чем рекомендует Jaguar. Из-за почти 40-процентного перелива масла двигатель получил критичные повреждения.

Первое, что свидетельствует об этом – металлические чешуйки, присутствующие на масляном фильтре, а также зазубрины на цапфах кулачков.

Другие признаки того, что что-то пошло не так, обнаруживаются в двух поршнях, которые неправильно закреплены на шатунах, поскольку их подшипники были разрушены. Части от этих деталей находятся в картере, а цилиндры мотора обладают задирами.

Причиной всех этих повреждений является избыток масла в двигателе. Блогер объясняет это тем, что при превышении максимально допустимого уровня масла движение коленчатого вала разбрызгивает смазочную жидкость, создавая пену.

Когда пена достигает других частей двигателя, нуждающихся в смазке, возникает трение, нагрев и повышенная нагрузка, которая создается до тех пор, пока детали не заклинит.