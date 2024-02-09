Скандалист Джереми Кларксон оскорбил журналистов, написавших, что он купил McLaren за 30 миллионов рублей

Ежегодно экс-ведущему знаменитого телешоу Top Gear, а затем и The Grand Tour Джереми Кларксону удается становиться одной из обсуждаемых персон благодаря своим спорным высказываниям, за которые журналиста некоторые активно критикуют, а другие, напротив, хвалят, отмечая его смелость.

Последний скандал с ним произошел меньше суток назад, когда одиозного британца выследили папарацци в богатом районе Лондона (Ноттинг-Хилл) за рулем новенького McLaren 750S, окрашенного в яркий фиолетовый цвет.

Снимки тут же утекли в известную британскую газету «Daily Mail», которая не постеснялась опубликовать статью, не проверив перед этим информацию. Причем выложила ее с колким подтекстом.

Изначально заметка была озаглавлена следующим образом:

«Джереми Кларксон красуется своим новеньким фиолетовым Mclaren за 260 тысяч фунтов стерлингов (почти 30 миллионов рублей – прим. ред.), приехав на обед в Ноттинг-Хилл».

Материал тут же попал в руки скандального журналиста. Он без колебаний позвонил его авторам и назвал их «идиотами», а затем сделал то же самое на своих страницах в соцсетях, прикрепив скриншот с заголовком статьи и озаглавив пост следующими словами:

«Это пресс-кар, идиоты. Я тестирую его для журнала Sunday Times».

После весьма своеобразного разъяснения авторы публикации внесли изменения в ее заголовок, избавившись от утверждения, что машина принадлежит Кларксону.