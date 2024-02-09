ДомойАвтоновости сегодняСкандалист Джереми Кларксон оскорбил журналистов, написавших, что он купил McLaren за 30...

Скандалист Джереми Кларксон оскорбил журналистов, написавших, что он купил McLaren за 30 миллионов рублей

Им пришлось спешно менять заголовок своей статьи

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 02 09 в 09.57.16

Ежегодно экс-ведущему знаменитого телешоу Top Gear, а затем и The Grand Tour Джереми Кларксону удается становиться одной из обсуждаемых персон благодаря своим спорным высказываниям, за которые журналиста некоторые активно критикуют, а другие, напротив, хвалят, отмечая его смелость.  

Последний скандал с ним произошел меньше суток назад, когда одиозного британца выследили папарацци в богатом районе Лондона (Ноттинг-Хилл) за рулем новенького McLaren 750S, окрашенного в яркий фиолетовый цвет.

Снимки тут же утекли в известную британскую газету «Daily Mail», которая не постеснялась опубликовать статью, не проверив перед этим информацию. Причем выложила ее с колким подтекстом. 

Изначально заметка была озаглавлена следующим образом: 

«Джереми Кларксон красуется своим новеньким фиолетовым Mclaren за 260 тысяч фунтов стерлингов (почти 30 миллионов рублей – прим. ред.), приехав на обед в Ноттинг-Хилл».

Материал тут же попал в руки скандального журналиста. Он без колебаний позвонил его авторам и назвал их «идиотами», а затем сделал то же самое на своих страницах в соцсетях, прикрепив скриншот с заголовком статьи и озаглавив пост следующими словами:

«Это пресс-кар, идиоты. Я тестирую его для журнала Sunday Times».

После весьма своеобразного разъяснения авторы публикации внесли изменения в ее заголовок, избавившись от утверждения, что машина принадлежит Кларксону.

Источник:Periodismodelmotor

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+