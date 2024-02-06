Ученые создали считавшийся невозможным двигатель: он не нуждается в топливе

Первый закон Ньютона гласит, что «объекты движутся по прямой линии с постоянной скоростью, если на них не действует посторонняя сила, способная вносить в нее коррективы». Но физик, профессор Плимутского университета Майк Маккаллох решил бросить вызов легендарному британскому физику 17-го века с помощью создания считавшегося «невозможным» квантового двигателя, которому для работы не требуется топливо.

Мотор получил название Quantum Drive и был построен американской компанией IVO Limited на основе концепции под названием Quantized Intertia. По мнению исследователя, определение Ньютона не полностью объясняет, как работает инерция, и предлагает пересмотреть ее, применив законы, управляющие квантовым миром.

Испанское издание «El Confidencial» пишет о том, что новая технология уже испытывается в космической отрасли. 11 ноября спутник Barry-1 вышел на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, которая использовала как раз два таких квантовых двигателя.

Уникальная особенность таких моторов связана с тем, что для работы им не нужно топливо. Они функционируют, основываясь на принципах квантовой механики (раздела физики, изучающего динамику элементарных частиц, таких как электроны и фотоны).

Сейчас спутник использует тягу, обеспечиваемую такими квантовыми двигателями, для подъема и изменения своего положения на орбите, и делает это со скоростью 7,6 километра в секунду.

Если в ближайшие месяцы ученые увидят, что спутник увеличивает свою скорость и при этом не сходит с орбиты, у них будет окончательное доказательство, что революционный квантовый двигатель работает.

Следить за траекторией спутника в режиме реального времени можно на этом сайте.