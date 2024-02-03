Самый дорогой французский кроссовер будет выглядеть так: первые изображения DS 8

Французская автомобильная марка DS, разорвавшая отношения с Citroen в 2014 году и ставшая самостоятельным премиальным брендом, сейчас принадлежит концерну Stellantis, который активными усилиями собирается сделать ее популярной. Пока это получается не то что бы сильно успешно. Компания остается нишевым продуктом, пользующимся определенным спросом в основном во Франции.

Решить эту проблему призван будущий флагманский кроссовер, который получит индекс DS 8. Как он будет выглядеть показали на неофициальных рендерах.

Компьютерной визуализацией самого дорогого французского «паркетника» поделились автомобильные художники, работающие на местное издание «L’argus».

Как можно заметить по выложенным в открытый доступ картинкам, машине достанется большой кузов с закосом под кросс-купе, который местами копирует концепт-кар Aero Sport Lounge образца 2022 года.

Спереди DS 8 обзаведется широкой радиаторной решеткой и необычным рисунком светодиодных дневных ходовых огней, который будет как бы «вытекать» из головной оптики.

Кроме того, флагманский «паркетник» должен получить рельефные боковины, скрытые в кузове дверные ручки и бумерангообразные фонари сзади.

Машина будет построена на платформе STLA M (Medium) следующего поколения и получит электромоторы мощностью 390 лошадиных сил. Емкости тяговой батареи кроссовера должно оказаться достаточно для того, чтобы проезжать без подзарядки до 700 километров (по циклу WLTP).

Премьера DS 8 состоится этой осенью, а в дилерские центры кроссовер поступит в начале 2025 года.