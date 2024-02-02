Американцы восхитились необычным советским снегоходом для доставки почты Kamov Sever-2

Находчивостью советских инженеров, реализовывавших крайне неординарные проекты в не самых идеальных условиях, продолжают восхищаться даже сегодня. Причем порой это делают не только сами россияне, но и американцы.

На заокеанском портале «Jalopnik» вышла небольшая статья, в которой местным читателям решили рассказать о неизвестном для них снегоходе Камов Север-2, предназначенном для доставки почты в СССР. Материал неожиданным образом оказался полон комплиментов, один из которых звучит уже в его названии:

«Камов Север-2 – Великолепный советский снегоход для доставки почты, о котором вы никогда не знали».

Заметка начинается со следующих строк:

Транспортное средство, предназначенное для советских почтальонов, совмещало в себе кузов ГАЗ М20 с лыжами и двигателем от самолета Ивченко АИ-14.

Заказы на новый почтовый автомобиль поступили в 1957 году, а проект утвердили уже к январю следующего года.

Машину начали использовать в ноябре 1959 года, но она оказалась очень холодной и заставляла экипажи путешествовать в громоздкой утепленной одежде, неудобной для использования в маленькой кабине.

Эти проблемы означали, что уже к 1962 году у Камов Север-2 появился преемник КА-30. Он обладал 11-местным салоном и функционально превосходил Sever-2, но выглядел уже совсем не так хорошо, как оригинальный снегоход с кузовом «Победы».

Суммарно было построено всего 100 снегоходов Sever-2, но почти все они впоследствии были утилизированы после того, как появился КА-30. Впрочем, по крайней мере один экземпляр «Север-2» до сих пор хранится в музее Москвы и все еще находится в рабочем состоянии.

Завершается статья несколькими предложениями, восхваляющими детище советских инженеров: