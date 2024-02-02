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Американцы восхитились необычным советским снегоходом для доставки почты Kamov Sever-2

Текст: Алексей Шмидт
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Находчивостью советских инженеров, реализовывавших крайне неординарные проекты в не самых идеальных условиях, продолжают восхищаться даже сегодня. Причем порой это делают не только сами россияне, но и американцы. 

На заокеанском портале «Jalopnik» вышла небольшая статья, в которой местным читателям решили рассказать о неизвестном для них снегоходе Камов Север-2, предназначенном для доставки почты в СССР. Материал неожиданным образом оказался полон комплиментов, один из которых звучит уже в его названии:

«Камов Север-2 – Великолепный советский снегоход для доставки почты, о котором вы никогда не знали».

Заметка начинается со следующих строк:

«Представьте себе: вы почтальон в СССР. Прошло 40 лет с момента свержения царя. Вам нужно доставлять письма, но инфраструктура вокруг не изобилует скоростными поездами и шестиполосными автомагистралями. Как вы собираетесь пересекать гектары, отделяющие вас от вашего почтового маршрута? Вы бы точно использовали это: Kamov Sever-2».

Транспортное средство, предназначенное для советских почтальонов, совмещало в себе кузов ГАЗ М20 с лыжами и двигателем от самолета Ивченко АИ-14.

Заказы на новый почтовый автомобиль поступили в 1957 году, а проект утвердили уже к январю следующего года. 

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Машину начали использовать в ноябре 1959 года, но она оказалась очень холодной и заставляла экипажи путешествовать в громоздкой утепленной одежде, неудобной для использования в маленькой кабине.

Эти проблемы означали, что уже к 1962 году у Камов Север-2 появился преемник КА-30. Он обладал 11-местным салоном и функционально превосходил Sever-2, но выглядел уже совсем не так хорошо, как оригинальный снегоход с кузовом «Победы».

Суммарно было построено всего 100 снегоходов Sever-2, но почти все они впоследствии были утилизированы после того, как появился КА-30. Впрочем, по крайней мере один экземпляр «Север-2» до сих пор хранится в музее Москвы и все еще находится в рабочем состоянии. 

Завершается статья несколькими предложениями, восхваляющими детище советских инженеров:

«Приятно, что по крайней мере одна такая машина сохранилась. И мы можем оценить насколько она была красива и насколько невероятной была доставка почты в СССР в 50-х». 

Источник:Japolnik
Фото:Wikimedia Commons

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