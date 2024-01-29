В России запатентовали дизайн универсала ВАЗ-2104 в стиле Tesla Cybertruck

Не успел глава Tesla вывести на мировой рынок свой долгожданный пикап Cybertruck, как из России последовал уже ставший «мемом» ответ: «как тебе такое Илон Маск?». На этот раз дело зашло так далеко, что информация о таком проекте появилось в официальных документах.

Издание «Автопоток», публикующее информацию со свежих выгрузок из базы Роспатента, рассказало о том, что недавно в ней обнаружилась информация о неком универсале в виде автомобиля ВАЗ-2104, дизайн которого подогнан под оквадраченный стиль Cybertruck.

Патент оформлен человеком, фамилия имя и отчество которого звучат следующим образом: Сухарь Иван Иванович.

На изображениях машины, внешне повторяющей «четверку», но обладающей «огрубленными» формами кузова, показан универсал с необычными колесными дисками и потайными дверными ручками.

Никаких технических подробностей об автомобиле нет. Единственное, что по этому поводу можно найти в описании патента – речь идет об электрокаре.

Напомним, Tesla Cybertruck начали продавать в конце прошлого года, а с недавнего времени американский электрический пикап предлагают и в России. Машины обещают привезти из-за рубежа, если заплатить за них около 10 миллионов рублей.