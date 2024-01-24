Очень надежный японский кроссовер с АКПП за 1,5 млн рублей: он существует

Сегодня наличие в кармане суммы в полтора миллиона рублей совсем не гарантирует, что можно купить что-то более-менее достойное на вторичном рынке в популярном сегменте кроссоверов. Особенно когда речь идет об экономичном, надежном и комфортном «аппарате».

Но как минимум один такой вариант существует. Он родом из японской Хиросимы и является одним из самых популярных кроссоверов в мире.

Речь идет о модели Mazda CX-5. Машина появилась в 2011 году и смогла удивить покупателей своей технологичностью, в которой, как бы это не казалось странно, основной акцент был сделан на надежности.

Кроссоверу достались отнюдь не мейнстримовые турбомоторы, а «атмосферники», но доведенные до характеристик «наддувных» агрегатов интересными инженерными решениями.

Самым популярным двигателем в гамме CX-5 оказался 2-литровый агрегат серии PE, тогда как вторым по объему продаж стал старший мотор на 2,5-литра. Оба обладают схожей конструкцией и рекордной для своего времени степенью сжатия (14 к 1), которая не мешает им ходить до 400 тысяч километров пробега, а также требовать замены цепи ГРМ на пробегах свыше 200 тысяч км.

А вот дизельный 2,2-литровый мотор в CX-5 оказался неудачным, но доля таких машин на вторичном рынке России невелика.

Что касается списка трансмиссий, то у CX-5 есть как «механика», так и классический автомат. Первая – практически неубиваема и попросит замену синхронизаторов и сцепления ближе к отметке в 200 тысяч километров.

Но нам интересна не МКПП, а «автомат», который в CX-5 вышел хоть и не идеальным, но и не ужасным. Ресурс автоматической коробки передач при должном обслуживании составляет приличные 300-350 тысяч километров.

С подвеской больших проблем нет и после 100 тысяч км она требует замены лишь расходников, таких как сайлентблоки рычагов, а также отбойники и пыльники амортизаторов.

В бюджете 1,5 миллиона рублей можно расчитывать на CX-5 начальных годов выпуска (2011-2012). И, скорее всего, это будут экземпляры с высоким пробегом. Но, как мы выяснили выше в этой статье, даже он для этого японского кроссовера совсем не приговор.